Бесплатные путёвки в псковские лагеря предусмотрены для детей участников спецоперации

.

В летний период текущего года дети участников спецоперации могут получить бесплатные путевки в оздоровительные лагеря Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Центре детского отдыха и оздоровления.

В отделе реализации путёвок подчернули, что бесплатными путёвками могут воспользоваться дети участников спецоперации на Украине, обучающиеся в Псковской области в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно.

Родителей просят обратиться за путевкой для ребёнка до 15 марта 2023 года в Региональный штаб комитета семей воинов Отечества (по телефону: 8906220939) или в Управление образования, в зависимости от места проживания.

— В Пскове по адресу: Комиссаровский переулок дом 7 "а" каб.12 телефон: 8(8112)290474

— Город Великие Луки, улица Дружбы, дом 31, телефон 8(81153)69177

В районах области гражадне могут обратиться в орган местного самоуправления.

Напомним, ранее сообщалось, что электронная запись в детские лагеря открылась в Псковской области