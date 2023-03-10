В Пскове организуют мастер-класс по игре на гуслях

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Концерт и мастер-класс солистки государственного оркестра «Гусляры России» Ольги Алексеевой пройдёт в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Ольга Алексеева является лауреатом всероссийских и международных конкурсов и фестивалей и обладательницей серебряной медали «Национальное достояние России». Мероприятие пройдёт в рамках творческой мастерской «Путь, выбранный однажды…». Встреча пройдёт в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 12 марта в 13:00. Вход на мероприятие для всех желающих свободный.

В 13:00 начнётся выступление артистки, после чего состоится творческая встреча с музыкантом. А с 14:00 начнётся мастер-класс для учащихся ДМШ и колледжа искусств.

Отметим, что проект «Путь, выбранный однажды..» направлен на сохранение и развитие традиций игры на русских народных инструментах. Кроме того, он способствует профориентированию учащихся и студентов музыкальных школ и колледжа искусств. Данный проект реализуется при поддержки правительства Псковской области.