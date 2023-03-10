Родники в Псковской области объединят в единую сеть

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Русское географическое общество планирует создать на территории Псковской области единую сеть благоустроенных родников. Об этом сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Сеть планируют организовать до 1 октября 2023 года с использованием грантовых средств в рамках проекта «Родники Русского географического общества». Отметим, что это социально значимый и природоохранный проект, целью которого является привлечение внимания к проблемам загрязнения родниковой воды.

Авторы проекта утверждают, что идею можно развить и масштабировать на всю Россию. Однако, в этом году проект охватит только десять регионов, в их числе Ульяновская, Московская, Псковская, Оренбургская, Ростовская, Пензенская и Свердловская области, Красноярский край, Республики Татарстан и Башкортостан.

Жители региона, поучаствовав в онлайн-опросе смогут выбрать те родники, на которых будут проведены работы. Затем специалисты исследуют водные объекты, изучат качества воды, включая минеральный состав, проверят наличие микрофлоры и токсических веществ, в частности микроводорослей и бактерий.

Кроме того, на объектах будут установлены информационные таблички с указанием паспорта родника и территории, а также с информацией о качестве воды. Однако, если вода не будет соответствовать требованиям по качеству, то рядом с водным объектом будет стоять предупреждающая табличка.

Родники с высоким качеством питьевой воды и высокой посещаемость авторы проекта оформят одном стиле. В частности, на территории водных объектов появятся деревянные настилы и скамейки, а русла самих источников будут дополнительно укреплены. На этом благоустройство территорий не закончится, ежегодно здесь будут проводиться экологические субботники.

«Кроме того, в рамках проекта в регионах будут созданы экологические лектории для проведения вебинаров, лекций, уроков, мастер-классов, экоквизов для местного населения разных возрастов, тем самым просвещая население, повышая экологическую грамотностью и привлекая к охране окружающей среды», – написали авторы в описании проекта «Родники Русского географического общества».

Отметим, для реализации данной инициативы будет выделено почти шесть миллионов рублей, из них более 4 миллионов рублей составят средства гранта, а размер софинансирования составит 1 миллион 915 тысяч рублей.