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НовостиОбщество10 марта 2023 9:33

Председатель избиркома Игорь Сопов ожидает высокую явку на выборах главы Пустошкинского района

Источник:kp.ru
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Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил надежду на высокую явку на выборах главы Пустошкинского района. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ПАИ.

Всего в муниципалитете проживает более шести тысяч избирателей. «Надеемся на высокую явку 22 и 23 апреля. Многодневное голосование хорошо себя зарекомендовало на выборах в Пушкиногорском районе», — уточнил спикер.

Игорь Сопов сообщил, что на всех избирательных участках будут включены видеокамеры, в частности это касается и 15 ТИКов. Камеры работают с момента подачи документов первым кандидатом и до завершения подсчета голосов по участкам.

Напомним, ранее сообщалось, что на пост главы Пустошкинского района зарегистрировано пять кандидатов. Сейчас в избирательной комиссии проходит проверка поступивших документов.