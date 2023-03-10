В Пыталово на 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

Фото: из архива главы Пыталовского района

8 марта этого года не стало участника Великой Отечественной войны, ветерана труда Ивана Михайлова из Пыталово. Ветеран умер на 101-м году жизни. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

Иван Михайлов родом с псковской земли, он родился 9 января 1923 года в Пыталовском районе. После окончания четырех классов русской основной школы, мальчик трудился в хозяйстве отца.

2 августа 1944 года юноша был призван на военную службу. Иван воевал в стрелковом полку, тогда же в 1944 году он получил контузию. После реабилитации молодой человек был направлен на строительство укрепрайона на Карельском перешейке. Лишь 6 марта 1947 года Иван был демобилизован.

Иван получил орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За трудовую доблесть», медаль Жукова.

Жизнь его и дальше была связана с Пыталовском районом, он посвятил себя труду в сельском хозяйстве. Ветеран прожил большую жизнь, он был женат, воспитал двоих детей, четверых внуков и семерых правнуков.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Ивана Андреевича», — написала глава района в своём сообщении.