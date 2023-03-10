Новый туристический маршрут планируют разработать в Псковской области

Фото: из сообщества проекта в «ВКонтакте»

Новый пешеходный маршрут «Псковская тропа» для туристов планируют запустить в Псковской области в этом году. Об этом сообщили в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте».

Маршрут будет кольцевым, начнётся в Пскове и будет проходить вдоль Мальской долины к Изборску. Назад в Псков туристы вернуться через реку Великую.

Любители активных походов смогут самостоятельно пройти по маршруту, изучив необходимую информацией. Однако на маршруте в скором времени появятся гиды и экскурсоводы, которые будут проводить по тропе групповые туры.

«Путь, по которому мы предлагаем вам устремиться, впитал в себя те самые узнаваемые, мягкие и певучие, и, главное, разнообразные черты Псковщины, создающие её образ. Это достаточно протяженная тропа, но каждый волен пройти по ней столько, сколько сочтёт нужным. И совершать те остановки, что важны именно вам. Погружайтесь и растворяйтесь, вдыхайте и очаровывайтесь, идя по тропе вперёд. Открывая новое снаружи, и, возможно, внутри себя», – написали авторы проекта в описании к маршруту.