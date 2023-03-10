В Пскове открылся Центр творческих инициатив

Фото: из сообщества центра в соцсети «ВКонтакте»

Центр реализации творческих инициатив «Время творить» начал работу в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

В состав объединения вошли ведущие педагоги и наставники Детской школы искусств Пскова. Работа НКО будет вестись в сотрудничестве с многочисленными друзьями и партнерами. В частности с творческими коллективами, общественными организациями, известными деятелями культуры, а также представителями власти и бизнеса.

Ключевой целью организации выступает развитие креативных проектов и поддержка творческой молодежи. В области театра и хореографии, музыки и изобразительного искусства команде проекта уже удалось воплотить в жизнь ряд успешных и ярких идей.

Среди наиболее известных и крупных проектов: арт-фьюжн «История танго», отражающий атмосферу южных ночей Испании и Аргентины, пластический спектакль #осторожнодети, первая и единственная в Псковской области мастерская «Азбука эстампа».

Это лишь малая часть проектов, которые были реализованы при поддержке друзей и партнеров организации.

Прошлой весной Центром был проведён масштабный благотворительный концерт «Время творить». Мероприятие прошло при поддержке коллектива Псковской областной филармонии. На главной сцене Псковской области выступили творческие коллективы ДШИ Пскова. Молодые артисты презентовали театральные этюды, музыкальные произведения разных эпох и стилей и даже танцевальные зарисовки. Средства от продажи билетов были отправлены на приобретение электронного механизма для первых в Пскове фасадных часов ручной работы.

Жители города часто называют этот арт-объект псковским Биг-Беном или псковской Спасской башней. Летом этого года исполнится ровно год с того момента, как часы снова начали отсчитывать время, призывая псковичей к творческой деятельности и креативу.

Команда «Времени творить» приглашает всех желающих стать ближе к искусству и готова помогать в различных творческих начинаниях. С более подробной информацией можно ознакомиться в сообществе центра в соцсети «Вконтакте».