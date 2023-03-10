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НовостиОбщество10 марта 2023 13:05

Жители Писковичей оказались отключены от отопления

Источник:kp.ru
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Почти все жители деревни Писковичи оказались отключены от отопления. Виной всему – авария на центральном стволе теплотрассы, сообщает администрация Псковского района.

«Сегодня при производстве дорожных работ экскаватором поврежден центральный ствол теплотрассы у многоквартирного дома № 3. От отопления отключены практически все дома», – сообщили в администрации.

Устранение работ МП «Коммунальные услуги» планировалось начать в 15:00. Работы продлятся до 20:00. Подача тепла в дома ожидается после 21:00.