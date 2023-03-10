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НовостиОбщество10 марта 2023 13:39

Причину исчезновения раков на юге Псковской области назвали в комитете по ветеринарии

Источник:kp.ru
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Председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина прокомментировала проблему исчезновения раков с водоемов, расположенных на юге Псковской области на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Причина – не в пресловутых свиноводческих комплексах, тревожащих общественность, а только лишь в зарастании береговой зоны камышом. Однако свиноводческие комплексы находятся на постоянном контроле у Россельхознадзора.

Вера Баданина отметила, что экспертные исследования псковских раков в 90-х и 2000-х годах показывали отличные результаты. Популяции имели устойчивое развитие. Но в последние годы ситуация ухудшается неумолимо.