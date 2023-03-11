Отлов бродячих собак в Дно взяло под контроль правительство Псковской области

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На жалобы жителей города Дно об увеличении численности бродячих собак отреагировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём еженедельном видеообращении.

Горожане жалуются, что проблему бродячих собак не берут под контроль в районной администрации. Михаил Ведерников поспешил успокоить граждан.

«По данным Центра управления регионом, их видели в районах улиц Строителей, Профсоюзной, Советской, Космонавтов и Дзержинского. <...> Мы с главой держим этот вопрос на контроле. Муниципалитет с проблемой работает», — отметил глава региона.

Проблема отлова безнадзорных животных усугубляется нахождением ближайшего приюта, куда можно было бы их разместить.

«Ближайший приют работает в Порхове, а ловец живёт в Пскове. Получается приличное логистическое плечо, из-за которого специалист не всегда может вовремя среагировать на сигнал жителей. Также некоторые жители подкармливают животных, из-за чего собаки не реагируют на ловушки. Приходится применять ружья с ампулами снотворного. Это тоже дополнительные затраты и сложности», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил о планах улучшить инфраструктуру зоозащитной организации и останастить всем необходимым до плодотворной работы по отлову собак. Горожан просят быть неравнодушными к общей проблеме и сообщать о местонахождении бродячих животных в администрацию района. Для этого можно использовать и социальные сети.