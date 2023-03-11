675 новорожденных с начала года прошли неонатальный скрининг в Псковской области

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Каждый новорожденный ребенок проходит неонатальный скрининг в Псковской области. С начала года исследование было проведено 675 детям, сообщает комитет по здравоохранению Псковской области в своем Telegram-канале.

С 2023 года программа включает в себя исследование ребенка на 36 наследственных заболеваний. При этом ранее проводилось всего на пять.

С 1 января расширенный неонатальный скрининг проводится благодаря лабораториям Санкт-Петербурга. Материалы новорожденных на пять заболеваний проводится в Пскове, а остальные 31 передаются в другой субъект. Исследование проводится без потери по срокам.