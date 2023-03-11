Псковичи Александр Иванов и Любовь Екшикеева стали чемпионами парашютного спорта в Абу-Даби

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Мастер спорта международного класса Александр Иванов и заслуженный мастер спорта Любовь Екшикеева из Псковской области стали чемпионами парашютного спорта в составе команды ЦСКА на соревнованиях в Абу-Даби.

В Объединённых Арабских Эмиратах с 2 по 5 марта проходил II Международный чемпионат по парашютному спорту Abu Dhabi Skydive. Команда ЦСКА победила не только в командном, но и в личном зачёте.

Всего в чемпионате приняли участие 14 команд из Италии, Германии, Чехии, Великобритании, ОАЭ, Бахрейна. Российскую команду возглавлял Александр Иванов. Он тренировал и сам лично участвовал в состязаниях, где занял 12-е место. Лучший результат в соревнованиях показал заслуженный мастер спорта Дмитрий Максимов, он оказался на один сантиметр точнее соперников из Италии и ОАЭ.

Зачётов для девушек в соревнованиях не предусматривалось, поэтому Любови Екшикеевой пришлось соревноваться на равные с мужчинами. Она заняла в 21-е место.