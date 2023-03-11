«Новые апартаменты»: глава Куньинского района смастерил домик для белки

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Глава Куньинского района Олег Лебедев прикормил белку и смастерил для нее дом. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Уже много лет зимой кормим птиц из кормушки, висящей рядом с домом на ближайшей сосне. Каждое утро выношу порцию семечек на день. И это стало обыденным ежедневным ритуалом. А в конце прошлого года вместе с пернатыми нашу «столовую» начала посещать белочка», — написал Олег Лебедев.

Глава проследил и за тем, откуда приходит гостья. Стало интересным то, что около дома Олега Лебедева было только болото, а леса находится в отдалении.

«Решил выследить место обитания. Если не ошибаюсь, то им оказался валежник из спиленных когда-то кустов и веток. Загорелся идеей сделать домик. Немного погуглив, нашёл достойный вариант, который и воплотил в жизнь», – написал глава муниципалитета.

«Новые апартаменты» Олег Лебедев вывесел 11 марта. Разместились они выше по стволу сосны от кормушки. Станут ли они домом для белочки, покажет время.