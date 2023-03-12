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НовостиОбщество12 марта 2023 16:31

В Порхове прошел семинар исторических студенческих научных обществ ПсковГУ и НовГУ

Источник:kp.ru
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В Порхове состоялась встреча исторического студенческого научного общества двух университетов-соседей НовГУ и ПсковГУ. На семинаре были представлены доклады на тему «Пограничье – место взаимодействия культур и социумов», сообщает корреспондент «Комсомольской правде в Пскове».

Семинар двух университетов был разделён на два блока: «Научный диспут студентов» и «Научные доклады преподавателей университетов».

Семинар ИСНО организуется по инициативе доцента кафедры всемирной истории и международных отношений Дмитрия Вебера, доцента ПсковГУ и начальника исторического отдела Псковского музея заповедника Максима Колпакова.