Солистка ансамбля «Гусляры России» провела мастер-класс для юных музыкантов Пскова

Фото: БКЗ, Псковская областная филармония

«Гуслей беглый звук раздавался сегодня в Псковском колледже искусств», – написала о встрече псковских юных гусляров Пскова с солисткой ансамбля «Гусляры России» Ольгой Алексеевой Псковская областная филармония на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Алексеева на один день стала наставником для ребят из музыкальных школ Пскова, а также студентов Псковского областного колледжа искусств. Мастер-класс прошел в рамках очередного мероприятия «Путь, выбранный однажды».

«Ольгу в Пскове знают как талантливого, много концертирующего исполнителя. За годы игры на гуслях и воспитания подрастающих музыкантов, у нее сформировался громадный багаж опыта, которым она с радостью поделилась», – рассказали в сообществе БКЗ «Филармонии».

Постановка рук, положение ног, логичность каждого движения – разбирались все нюансы игры на гуслях. Ольга Алексеева рассказала ребятам о том, что руки гусляра – это тайна, которая рождает музыку. «Главное заглянуть в ладошку, - говорит Ольга Алексеева, - у каждого гусляра там секрет».

Во время концерта, гостья исполнила не только известные произведения, но и собственного сочинения.

Ольга Алексеева провела мастер-класс в рамках проекта «Путь, выбранный однажды», который осуществляется при финансовой поддержке Правительства Псковской области.