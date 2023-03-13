Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 5:57

Колледжи искусств Пскова и Могилёва заключили договор о международном сотрудничестве

Источник:kp.ru
Псковский и Могилёвский колледжи искусств подписали договор о международном сотрудничестве

Псковский и Могилёвский колледжи искусств подписали договор о международном сотрудничестве

Псковский и Могилёвский колледжи искусств подписали договор о международном сотрудничестве. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Документ подписал замдиректора по развитию Псковского областного колледжа искусств Игорь Герасимов и директор колледжа искусств в Могилёве Александр Жигун.

Ключевой целью сотрудничества учебных заведений является сохранение культурных традиций, а также укрепление связей между молодыми музыкантами, художниками, дизайнерами, хореографами, актёрами России и Белоруссии. Кроме того, договор будет способствовать развитию образовательных, научно- исследовательских и творческих взаимоотношений.

Документ, подписанный обеими сторонами, предусматривает взаимовыгодное международное долгосрочное сотрудничество между колледжами искусств. Реализовать данный договор стороны начнут с разработки программы совместных мероприятий, рассчитанной на год.