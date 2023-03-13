Глава Пскова рассказал о будущем парке у реки Милевки

Проект детской площадки в новом парке у реки Милевки

В скором времени у реки Милевки должен появится новый парк. Глава Пскова Борис Елкин рассказал в своём Telegram-канале о том, как будет выглядеть новое место для отдыха.

Глава города уточнил, что решения по поводу благоустройства парка принимались совместно с жителями города. Так, в центре сквера решено было посадить ель, которая зимой станет центром новогодней локации. Для любителей тихого отдыха будет обустроена терраса, где можно будет покормить уток. Кроме того, появится зона и для прогулок.

«Мамы с детьми смогут провести время на качелях, сквер дополнят площадки для занятия спортом и игр», — уточнил Борис Елкин в своем Telegram-канале. Для романтической и уютной атмосферы в парке установят светильники и поставят скамейки.

«Все это стало возможным благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"»,— напомним глава города в своём сообщении.