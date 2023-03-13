Глава Пскова сравнил вид на современный город с фотографией 1914 года

Псков в 1914 и 2023 годах

Глава Пскова Борис Елкин сравнил город на снимке 1914 года со снимком, сделанным в наши дни. Фотографии он представил в своём Telegram-канале.

«Если подняться на колокольню церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца можно увидеть интересный вид на площадь Ленина. Почти как на фотографии 1914 года, где запечатлён городской рынок», — поделился глава города под фотографиями.

Борис Елкин отметил, что когда-то на этом месте был Торг. Вокруг него находились храмы, а у городской стены располагался княжий двор, каменные палаты, караульни и другие постройки.

«Здесь можно было купить всё что угодно, от золота и драгоценных камней до сена и дров. На городской площади проходили полковые смотры», — рассказал глава города в своём посте.