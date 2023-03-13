Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнётся на этой неделе

Ремонт Ольгинского моста стартует на этой неделе

Частичное закрытие Ольгинского моста в Пскове в связи с ремонтом пройдёт на этой неделе. О работах ранее во время посещения объекта сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Напомним, ремонт Ольгинского моста стартует с 15 марта. Вначале работы будут проведены по одной полосе проезжей части. По планам первая часть дорожного полотна будет заменена до майских праздников.

Затем рабочие приступят к ремонту второй части сооружения. При этом по мосту будет организовано движение автобусов.