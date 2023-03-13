Две псковские экспедиции прошли первую волну отбора в проекте «Открываем Россию заново»

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Экспедиции из Псковской области стали победителям первой волны отбора проекта «Открываем Россию заново». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Экспедиции будут проходить с апреля по июль этого года, в их организации примет участие 41 регион. В Псковской области пройдут экспедиции «Открываем Россию заново» и «Кружки робототехники – точки роста инженеров будущего».

В ходе участия в экспедициях студенты получат возможность проявить свои профессиональные компетенции, проведут работы над реальными задачами развития российских регионов. Кроме того, команды регионов смогут рассчитывать на поддержку лучших молодых экспертов России.

Данный проект включает мероприятия с акцентами на социальной и культурной сферах, сфере образования, экологии, урбанистики, а также технологий и развития территорий.