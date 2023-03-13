Великолучане собрали партию гуманитарного груза для участников спецоперации

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Партию гуманитарной помощи из Великих Лук в скором времени получат военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал Luki-News.

Ключевой целью сбора являлось оказание поддержки и поднятия боевого духа бойцов. Отметим, что пункты сбора гумпомощи располагаются в городе по следующим адресам:

— Центр добровольчества (улица Дружбы, 31, здание управления образования)

— общественная приемная партии «Единая Россия» (улица Некрасова, 10). Режим работы: по будням с 9:00 до 18:00.

Кроме того, волонтеры оформили список необходимых вещей для военнослужащих:

- Одежда, предметы гигиены

- Флисовое белье

- Перчатки рабочие х/б

- Костюмы водонепроницаемые пиксельные (брюки, куртка)

- Накидки от дождя пиксельные

- Носки мужские (хлопковые)

- Трусы мужские

- Мешки спальные утепленные

- Подкладки под спальник (коврик)

- Рюкзаки малые

- Коврики-сидушки туристические

- Салфетки влажные

- Зубные щетки и зубные пасты

- Станки бритвенные одноразовые

- Фонари светодиодные

- Батарейки для фонарей (АА, ААА)

- Сигареты с фильтром

Средства связи:

- Пауэрбанки (портативные внешние аккумуляторы для электроники)

- Телефоны

Строительные товары, инструмент и прочее:

- Топоры

- Кирки-мотыги

- Бензопилы

- Масло для бензопил

- Масло для двухтактных двигателей (электрогенераторов)

- Цепь для бензопилы и напильник для ее заточки

- Гвозди 100 мм

- Гвозди 200*6 мм

- Саморезы 3,5*51

- Лопатки малые пехотные (саперные)

- Строительные степлеры + скобы

- Изолента

- Примусы (газовая горелка, плитка газовая)

- Газовые баллоны к газовым горелкам.

Напомним, ранее сообщалось, что гуманитарный груз из Псковской области приняли участники спецоперации.