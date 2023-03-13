Великолучане собрали партию гуманитарного груза для участников спецоперации

.
Партию гуманитарной помощи из Великих Лук в скором времени получат военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал Luki-News.
Ключевой целью сбора являлось оказание поддержки и поднятия боевого духа бойцов. Отметим, что пункты сбора гумпомощи располагаются в городе по следующим адресам:
— Центр добровольчества (улица Дружбы, 31, здание управления образования)
— общественная приемная партии «Единая Россия» (улица Некрасова, 10). Режим работы: по будням с 9:00 до 18:00.
Кроме того, волонтеры оформили список необходимых вещей для военнослужащих:
- Одежда, предметы гигиены
- Флисовое белье
- Перчатки рабочие х/б
- Костюмы водонепроницаемые пиксельные (брюки, куртка)
- Накидки от дождя пиксельные
- Носки мужские (хлопковые)
- Трусы мужские
- Мешки спальные утепленные
- Подкладки под спальник (коврик)
- Рюкзаки малые
- Коврики-сидушки туристические
- Салфетки влажные
- Зубные щетки и зубные пасты
- Станки бритвенные одноразовые
- Фонари светодиодные
- Батарейки для фонарей (АА, ААА)
- Сигареты с фильтром
Средства связи:
- Пауэрбанки (портативные внешние аккумуляторы для электроники)
- Телефоны
Строительные товары, инструмент и прочее:
- Топоры
- Кирки-мотыги
- Бензопилы
- Масло для бензопил
- Масло для двухтактных двигателей (электрогенераторов)
- Цепь для бензопилы и напильник для ее заточки
- Гвозди 100 мм
- Гвозди 200*6 мм
- Саморезы 3,5*51
- Лопатки малые пехотные (саперные)
- Строительные степлеры + скобы
- Изолента
- Примусы (газовая горелка, плитка газовая)
- Газовые баллоны к газовым горелкам.
Напомним, ранее сообщалось, что гуманитарный груз из Псковской области приняли участники спецоперации.