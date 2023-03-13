Положительные температуры установятся в Псковской области из-за циклона

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В ночь с 13 на 14 марта в Псковской области ожидается выпадение снега, однако уже утром 14 марта ожидается потепление. Об этом пишет «Псковская правда».

Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова отметила: «С завтрашнего утра и следующие сутки будут положительные температуры и днём, и ночью». Тёплая погода установится в регионе из-за прихода очередного циклона.

Эксперт также отметила, что уже с 16 числа в Псковской области будет хорошая погода. Ночью температуры по-прежнему будут слабоотрицательными, будут колебаться в пределах от 0 до -5 градусов и от -1 до -6 градусов, а в дневное время — положительные. «Ночью будет подмерзать, и днём таять. Это наиболее гуманный вариант оттаивания», – уточнила Тала Нещадимова.

Однако, метеоролог отметила, что после 19 марта Псковская область вновь может попасть под действие циклона, в регион вернутся снег и дожди. Тала Нещадимова напомнила, что для Псковской области март по погоде – зимний месяц.