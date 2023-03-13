Псковские семьи участников спецоперации могут получить новые виды помощи

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Новые виды помощи, которую будут оказывать семьям участников спецоперации на Украине, предлагают в Псковской области. Об этом сообщила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова в эфире «Псковского телеграма Online» сегодня, 13 марта.

«У нас будет проходить детский лагерь для детей участников СВО. Также для них будут организованы экскурсии. Всё это будет проходить летом, каждую субботу, а подростков от 16 до 18-19 лет будут устраивать на работу в летний период», — поделилась Мария Филонова. По её словам, теперь каждую пятницу будут проводиться мастер-классы и спортивные эстафеты для детей участников спецоперации.

Руководитель профильного комитета также подчеркнула, что с семьям продолжают оказывать необходимую адресную помощь. «Если им не хватает общения, организовываем с ними общение», - привела пример Мария Филонова.

Кроме того, сотрудники комитета будут совершать выезды в районы Псковской области, чтобы оказывать юридическую, психологическую помощь и помогать в организации концертов. Мария Филонова отметила, что все виды помощи востребованы среди жителей Псковской области.

По её словам, в комитет обращаются родители военнослужащих, а также их жены. «Вы знаете, допустим, мы мастер-классы проводим в комитете <...> у нас есть «классные активисты», я их так называю, к ним присоединились учителя, которые проводят мастер-классы, психологи. До такой степени сплоченно идет работа, я безумно довольна. Каждый готов помочь», - подытожила Мария Филонова.