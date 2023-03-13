Псковский музей-заповедник получил новое экскурсионное оборудование

.

Новое экскурсионное оборудование появилось в Псковском музее-заповеднике. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учреждения.

У экскурсоводов теперь появился новый инструмент: система радиогид, «которая поможет сделать экскурсии еще комфортнее, мобильнее и ярче». На данный момент экскурсионные группы уже могут воспользоваться новыми приборами.

«Система радиогид предназначена для более качественного проведения экскурсий с большой группой на улице и в шумных местах. Техника помогает соблюдать безопасную дистанцию, а у гида больше нет необходимости громко говорить, пытаясь заглушить звук окружающего шума, благодаря чему каждое слово экскурсовода будет услышано, даже посреди оживленной улицы», – подчеркнула начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин.

В музее также сообщили, что новая система очень проста в использовании. Приборы не требуют обучения ни от экскурсоводов, ни от посетителей, перед началом экскурсии достаточно всего лишь настроить радиогид с помощью одной кнопкой.

В комплекте радиогидов имеются одноразовые и многоразовые наушники, это гарантирует гигиеничность и безопасность использования.