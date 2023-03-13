Снежный рекорд установили в Стругах Красных в минувшие выходные

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Рекордное количество снега за выходные выпало в Стругах Красных — 10 миллиметров. Об сообщила «Псковская правда».

Общий объем снега, выпавшего за выходные в Псковской области, сравним с декадной нормой. Высота снежного покрова в областном центре с начала зимы до сегодняшнего дня составила 53 сантиметра.

«Это близко к историческому максимуму, который был зафиксирован в 60-х годах» – отметила начальник Псковского центра по гидрометеорологии Тала Нещадимова. Эксперт также подчеркнула, что под солнцем снег уже начал таять.