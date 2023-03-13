49-й Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове в апреле

Директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок рассказал о фестивале музыки

49-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится в Пскове с 1 по 9 апреля. Об этом сообщил директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Программа в этом году яркая, интересная, на любой вкус. Откроется мероприятие постановкой оперы "Алеко", закроем мы его большим концертом. Этот год связан со 150-летием композитора Сергея Рахманинова и 150-летием певца Федора Шаляпина. Программа связана с именами этих людей, а также с Мусоргским и Римским-Корсаковым», - подчернул Сергей Жаворонок.

Мероприятие пройдёт на сцене областной филармонии, а также одно выступление пройдёт в зале-ресторане Псковского железнодорожного вокзала.

«Второй блок связан с лекционными и образовательными проектами - он пройдет на площадке "Лофта". Расписание лекционной части появится в наших соцсетях. Программа музыкального блока фестиваля уже есть на нашем сайте, билеты на концерты можно покупать», — отметил руководитель областной филармонии.

По его словам, лекции фестиваля, которые пройдут в креативном пространстве «Лофт», будут бесплатными, однако псковичи смогут попасть на лекционную программе только по предварительной регистрации. Подробности мероприятия появятся в социальных сетях филармонии.