Первый великолучанин зарегистрировался на 27-ю Международную встречу воздухоплавателей

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26-летний великолучанин Максим Валуев оставил заявку для участия в 27-й Международной встрече воздухоплавателей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

Максим Валуев официально является пилотом с 2016 года, его инструктором является знаменитый аэронавт, президент ООО «ФВР» Иван Меняйло. Отметим, что в 2022 году Максим Валуев попал в топ-10 лучших пилотов России. Кроме того, в прошлом спортивном сезоне Максим получил третье место в XX Международном фестивале воздухоплавателей «Небесная ярмарка - 2022».

На данный момент пилот ведёт активную подготовку к XXVIII чемпионату России по воздухоплавательному спорту и XXVII Международной встрече воздухоплавателей, которая пройдёт в Великих Луках с 11 по 17 июня.

Напомним, уже разработана предварительная программа мероприятия. Чемпионат на тепловых аэростатах состоится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Мероприятие является рейтинговым соревнованием для отечественных пилотов. Генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».

Ранее появилась информация, что на мероприятие оставили заявки несколько пилотов из других регионов.