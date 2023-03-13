Автопробег «Огонь памяти» в честь 78-й годовщины Великой Отечественной войны пройдёт через Псковскую область

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Участники автопробега «Огонь Памяти» преодолеют более 2,5 тысяч километров по территории Беларуси и России, включая Псковскую область. Об этом сообщает белорусское информационное агентство БЕЛТА.

Мероприятие посвящено 78-летней годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, его проведут с 30 апреля по 5 мая.

Инициатором акции стало российское общественное движение «Огонь Памяти», автопробег пройдёт по Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областям Беларуси и Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областям России.

Общая протяженность автомобильного заезда составит более 2,5 тысяч километров. В мероприятии примут участие более 50 автомобилистов.

В рамках пробега планируется провести эстафету Вечного огня с мемориального комплекса «Поклонная гора» в Москве по местам боевой славы, а также провести встречи с ветеранами и жителями населенных пунктов, где планируются остановки.

В частности, 2 мая участники пробега посетят Брест, 3 мая - Пружаны, Свислочь и Гродно, 4 мая - Щучин, Лиду, Ошмяны и Вилейку, 5 мая - мемориальный комплекс «Хатынь», Бегомль и Витебск. В каждом городе будут проведены торжественные мероприятия.

Общественное движение «Огонь Памяти» создали при российском автоклубе «УАЗ «Патриот». Активисты с 2017 года стали инициаторами нескольких автопробегов, в частности по территории Беларуси.

В 2021 году автопробеги приняли статус всероссийской акции, теперь мероприятия проводятся под эгидой движения «Народный фронт «За Россию», которое создано президентом РФ Владимиром Путиным.

В качестве партнеров акции выступают Минобороны РФ, Россотрудничество, российские общественные объединения и государственные организации.