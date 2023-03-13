Специалисты презентуют Псковскую область на Международной туристической выставке

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Псковская область принимает участие в XVIII Международной туристической выставке «Интурмаркет», которая проходит в Москве. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выставка начала работу для посетителей сегодня, 13 марта, и будет продолжать работать в течение трех дней. Стенд Псковской области представлен в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Этому туристическому направлению будет уделено больше внимания из-за осенних поручений президента России Владимира Путина. Отмечается, что при формировании программ развития туристских макрорегионов в них будет включён туристский проект «Серебряное ожерелье России». Данный проект реализуется в регионах Северо-Западного федерального округа.

Псковскую область на выставке презентуют специалисты туристической сферы региона: Туристский информационный центр, отельеры, туроператоры и турагентства и представители индустрии развлечений.

«Участие в мероприятии позволяет представить туристический потенциал Псковской области, напрямую познакомиться с заинтересованными путешественниками и коллегами, обменяться опытом и обсудить важные вопросы туриндустрии», - уточнили в правительстве.

Председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова на выставке выступит в рамках деловой программы на круглом столе «Курс на устойчивый туризм». В своём докладе она расскажет интересные кейсы Псковского региона.

Отметим, что организатором стенда выступил комитет по туризму Псковской области.