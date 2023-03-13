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НовостиОбщество13 марта 2023 14:05

Псковский бренд одежды будет продавать товар в Калининграде

Источник:kp.ru
Псковский бренд одежды планирует расширяться и продавать свой товар в Калининграде

Псковский бренд одежды планирует расширяться и продавать свой товар в Калининграде

Фирменный магазин псковского бренда Wool House появится в Калининграде. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» рассказала гендиректор и владелица брендов «Wool House» и «Alpecora» Вера Григорьева.

Предпринимательница планирует открыть магазин в течение полугода. «Бренд своеобразный, о нем нужно рассказывать. Мы используем уникальное полотно, уникальные технологии и в итоге получаем уникальный продукт, поэтому о нашем бренде нужно рассказывать, и никакая упаковка не сделает нам продаж», — заявила Вера Григорьева.

Спикер также уточнила, что продукцию псковского бренда можно купить на популярных маркетплейсах, а также на сайте магазина.