Более 20 километров дорожного покрытия отремонтируют в Себежском районе по нацпроекту

Более 20 километров дороги в Себежском районе отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Найден подрядчик для ремонта автомобильной дороги Толкачево – Себеж – Заситино в Себежском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будет. Об этом сообщается в группе «Дороги Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

По результатам аукциона подрядной оганизацией, которая будет выполнять работы стала ООО «Автомобильные дороги Пскова». В ходе ремонта будет приведено в порядок три участка общей протяженностью более 20 километров. Ремонт участка дороги км 40+300 – 45+800 будет осуществлён ещё до сентября 2023 года. Остальнык два участка км 45+800 – км 54+417 и км 33+600 – км 40+300 будут отремонтированы до конца июля следующего года.

«Объект важный. Дорога востребована у местных жителей, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта», — уточнили в сообщении.

Общая сумма контракта составила порядка 440 миллионов рублей. Эти средства пойдут на выполнение целого комплекса работ. В частности, будет отремонтировано асфальтобетонное покрытие, пересечения, примыкания, съезды, водопропускные трубы, также рабочие укрепят обочины.

Кроме того, подрядчик обязуется привести в порядок автобусные остановки, будут обустроены остановочные и посадочные площадки с пандусами. А для безопасности дорожного движения на участках себежской дороги появится дорожная разметка, нанесенная краской и термопластиком.

Добавим, что дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.