В Псковском колледже искусств 15 марта пройдёт день открытых дверей

День открытых дверей проведут в Псковском колледже искусств

Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова приглашает учащихся старших классов школ, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ на день открытых дверей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Мероприятие состоится 15 марта с 15:00 до 18:00 по адресу: Псков, улица Шуйского, дом 2.

В программе творческой встречи:

— 14:00-15:00 – знакомство с общежитием колледжа (улица Труда, 51).

— 15:00-17:00 – индивидуальные консультации и беседы с преподавателями всех специальностей колледжа, а также посещение выставки лучших дипломных фоторабот.

Кроме того, в 17:00 посетители смогут побывать на концерте от студентов специальности «музыкальное искусство эстрады». Концерт будет называться «На сиреневой луне», на нем можно будет услышать песни из репертуара Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Помимо этого, на дне открытых дверей школьники смогут проверить свои способности в творческих профессиях, узнать о направлениях обучения в колледже, а также познакомиться с условиями и сроками подачи документов в приемную комиссию учебного заведения.