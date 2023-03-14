В Пскове появился тренажёрный зал для паралимпийских спортсменов

Тренажёрный зал для паралимпийских спортсменов открылся в Пскове

Команда ГБУЗ ДОКБ отделения спортивной медицины открыла новый тренажёрный зал для реабилитации и тренировок спортсменов-паралимпийцев. Об этом на своей личной странице сообщил врач-травматолог Евгений Васильев.

В зале смогут тренироваться спортсмены, занимающиеся адаптивными видами спорта, участники паралимпийской сборной, которые живут в Псковской области.

Новый зал оснащён необходимым оборудованием и тренажёрами благодаря совместному проекту с региональным отделением Всероссийского общества инвалидов и участию Марины Борисенковой. Отметим, что спортсмены Александра Васильева и Ангелина Львова уже оценили возможности нового оборудования.

Новые тренажёры и деятельность инструкторов-методистов по ЛФК Евгения Тесля и Татьяны Евдоковой помогут спортсменам не только улучшить состояние здоровья, но и повысить выносливость, а также улучшить скоростные характеристики для достижения поставленных целей.