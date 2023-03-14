В Псково-Печерском монастыре обнаружили бутылку с посланием потомкам

Фото здесь и далее : АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области»

Во время работ на Большой звоннице Псково-Печерского монастыря была найдена бутылка, в которой содержится послание потомкам. Об этом сообщило АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области» в своём Telegram-канале.

Эксперты обнаружили бутылку с завинчивающейся пробкой, внутри артефакта нашли посланием потомкам. Документ написан на церковно-славянском языке.

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В тексте содержится информация о том, что в год 40-летия победы в Великой Отечественной войне была проведена реставрация купола колокольни. Эксперты отметили, что бумага и надпись сохранился в идеальном состоянии.

Отметим, что на данный момент в монастыре ведутся работы по реставрации Большой звонницы. Реставрационные работы звонницы, которая построена примерно при игумене Корнилии в 1523 году, открыли специалистам новую информацию.

Так, были обнаружены неизвестные объёмы ниже уровня снятых досок старого пола. Хранители истории монастыря верят, что реставрация увеличит количество сведений о памятнике.