14 марта в Псковской области воздух прогреется до +8 градусов

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Сегодня, 14 марта, в Псковской области ожидается облачная и теплая погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем ожидается небольшой дождь, ночью возможен мокрый снег. На псковских дорогах местами может возникнуть гололедица.Ветер будет дуть южных направлений умеренный, днем порывистый. Средняя температура днем составит от +3 до +8, ночью будет колебаться в пределах от 0 до +4 градусов.

В Пскове днем пройдёт небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем поднимется до +5...+7 градусов, ночью погода также будет тёплой, от +1 до +3 выше нуля. В Великих Луках возможен небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Температура днем будет варьироваться от +5 до +7 градусов, ночью будет колебаться от +2 до +4 градусов.