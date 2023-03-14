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НовостиОбщество14 марта 2023 7:13

Псковичам сообщили о закрытии движения по Ольгинскому мосту в ночь с 14 на 15 марта

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Ольгинский мост в Пскове частично перекроют для движения автотранспорта в ночь с 14 на 15 марта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Управлении Госавтоинспекции по региону.

«Ремонт будет поэтапным и начнется с правой стороны сооружения, приближенной к Троицкому собору», - уточнили в ведомстве. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям учесть эту информацию при планировании поездок, а также заранее выбирать маршрут движения.

Отметим, ранее сообщалось, что ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут с полос в направлении Завеличья. По планам замена первой части дорожного покрытия должна быть осуществлена до майских праздников. Затем дорожные рабочие приведут в порядок остальную часть сооружения.