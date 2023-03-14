Обстрелявший автобус пскович оказался экс-военнослужащим

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Псковский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего, который совершил преступление против военной службы и обвинён в хулиганстве с применением оружия, к лишению свободы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что мужчина без уважительной причины перестал присутствовать на службе и уклонялся от исполнения обязанностей военной службы. Помимо этого, во время своего отсутствия на службе, 29 октября прошлого года в вечернее время он совершил вооружённое нападение на автобус.

Находясь со своими знакомыми на Крестовском шоссе, мужчина нарушил нормы морали и правила поведения, а также спокойствие граждан. Военнослужащий три раза выстрелил в рейсовый пассажирский автобус из пневматического газобаллонного пистолета марки «Макаров». В результате противоправных действий мужчины, в автобусе разбились стекла, за которыми сидели пассажиры.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337, ч. 5 ст. 337, ч. 2 ст. 213 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев. Военнослужащий будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, а также выплатит штраф в размере 50 000 рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.