Очередную партию вакцины «Спутник V» привезли в Псковскую область

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В Псковскую область привезли 4 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Вакцину уже распределили в медицинские учреждения Пскова и Великих Лук, кроме того в течение недели она поступит в отделения районных и межрайонных больниц.

«Вакцина — безопасный и надежный способ защититься от COVID-19. Вакцинация формирует более стойкий иммунитет к вирусу, уменьшает риски тяжелого течения и распространения инфекции от человека к человеку», - уточнила председатель комитета.

В регионе вакцинацию и ревакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту прикрепления. Кроме того, пункты вакцинации есть в ТЦ «Империал» в Пскове и ТЦ «Апельсин» в Великих Луках.