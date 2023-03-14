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НовостиОбщество14 марта 2023 8:09

Очередную партию вакцины «Спутник V» привезли в Псковскую область

Источник:kp.ru
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В Псковскую область привезли 4 тысячи доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своём Telegram-канале.

Вакцину уже распределили в медицинские учреждения Пскова и Великих Лук, кроме того в течение недели она поступит в отделения районных и межрайонных больниц.

«Вакцина — безопасный и надежный способ защититься от COVID-19. Вакцинация формирует более стойкий иммунитет к вирусу, уменьшает риски тяжелого течения и распространения инфекции от человека к человеку», - уточнила председатель комитета.

В регионе вакцинацию и ревакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту прикрепления. Кроме того, пункты вакцинации есть в ТЦ «Империал» в Пскове и ТЦ «Апельсин» в Великих Луках.