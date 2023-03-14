В Пскове после продолжительной болезни скончалась директор школы №13

Фото: администрации города Пскова

13 марта на 57-м году жизни после продолжительной болезни умерла директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13, Белякова Ирина. Об этом сообщили в администрации города Пскова.

Белякова Ирина многие годы трудились в сфере педагогической деятельности. С 1988 по 1989 годы она работала преподавателем математики в Опочецком педагогическом училище. А с 1989 по 1990 годы Ирина была учителем математики в средней школе № 13. Затем педагог стала заместителем директора по УВР средней школы № 13. На этой должности Ирина трудилась с 1990 по 2001 годы. В 2001 году Белякову Ирину назначили директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13». Она возглавляла учебное заведение более 20 лет.

За труд и большой вклад в развитие системы образования города Пскова педагог получила награду «Отличник народного просвещения». Коллеги вспоминают Белякову Ирину, как компетентного руководителя и неравнодушного человека.

Управление образования Администрации города Пскова выражает искренние соболезнования родным и близким: «Ушел из жизни человек, полный творческих сил и энергии».