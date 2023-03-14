Подсудимый решил сняться в сериале по пути в Великолукский исправительный центр

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Житель Калужской области, осуждённый за кражу, решил сняться в сериале вместо поездки в исправительный центр. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре города.

16 июня прошлого года мужчину обвинили по статье 158 УК РФ, части 3 пунктом «г». Данная статья предусматривает наказание в виде принудительных работ.

31 августа УФСИН России по Калужской области выдал подсудимому предписание, согласно которому мужчина должен был прибыть в исправительный центр № 1 в Великих Луках для отбывания наказания.

Однако, вместо этого осуждённый устроился на роль актера в съемочную группу одного из сериалов, который снимали в Калужской области. По этой причине мужчина не прибыл в центр согласно срокам, нарушив предписание. В результате Великолукский суд заменил наказание в виде принудительных работ на лишение свободы.