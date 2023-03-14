Девять продуктов подорожали в Псковской области

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Цены на потребительском рынке Псковской области за февраль текущего года увеличились на 0,8% по сравнению с январем. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковстате.

На изменения индекса потребительских цен повлиял рост цен на продовольственные товары, которые за месяц подорожали на 1,1%. Цены и тарифы на услуги выросли на 0,9%, непродовольственные товары стали дороже на 0,3%.

Среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию (на 11,2%). В частности особенно подорожали свежие помидоры (на 35,8%), репчатый лук (на 31,8%), свежие огурцы (на 23,5%), морковь (на 14,4%), картофель (на 12,5%), виноград (на 10,8%). Кроме того, существенно поднялись цены на мясные консервы для детского питания (на 7,2%), подорожали куриные яйца (на 6,4%) и оливковое масло (на 5,6%).

Однако, в псковских магазинах на некоторые продукты цены снизились. Наиболее подешевели: мягкие конфеты, глазированные шоколадом (на 10%), лимоны (на 7,7%), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 6,3%), натуральный кофе в зернах и молотый, овсяная и перловая крупы (на 5,7%), мороженые неразделанные креветки (на 5,3%), гречневая крупа ядрица (на 5,2%).