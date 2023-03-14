Псковичам сообщили об изменении в расписании трех городских автобусов

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В Пскове изменится график движения автобусов № 4 «Рокоссовского – Кресты», № 11 «Вокзал – Архив» и № 14 «Улица Рокоссовского – Пчеловод». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Расписание будет изменено из-за меняющейся дорожной обстановки, а также из-за увеличения необходимого времени на выполнение рейсов.

Так, с 17 марта автобусы № 4 и № 11 начнут совершать поездки по обновленному расписанию. А график движения автобуса маршрута № 14 изменится по выходным дням с 18 марта.