Вторая и третья волна образования муниципальных округов прогнозируется в Псковской области

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В Псковской области дали прогноз на возникновение второй и третьей волны образования муниципальных округов. О том, стоит ли ждать их, 14 марта рассказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 14 марта.

«Стоит ожидать и вторую и третью волну образования муниципальных округов», – заявил председатель Псковского областного Собрания. При этом, он выразил личное убеждение в том, что это сделать необходимо: «Я буду выступать за это и с главами районов и депутатами обсуждать возможность реорганизации в других районах».

Гость программы озвучил и сроки. По его мнению, преобразовывать муниципальные округа лучше, «когда закончатся сроки полномочий глав этих муниципальных образований, чтобы не проводить дополнительные выборы». Он отметил, что для этого планируется изучить опыт первых восьми районов.

Отметим, что преобразование первых восьми районов в муниципальные округа прошло на сессии областного Собрания в феврале. В итоге эти муниципальные округа пришли к одноуровневой системе МСУ вместо двухуровневой.