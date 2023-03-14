Практика продажи лекарств должна распространиться на все ФАПы – Александр Котов

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О необходимости продавать лекарства во всех ФАПах Псковской области заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 14 марта.

В настоящее время в законодательстве нет ограничений на продажу лекарств. Для этого медучреждению нужно получить лицензию и подготовить специалиста, который будет заниматься продажей лекарств. Это нужная практика для всех ФАПов, поделился спикер.

«Когда человек пришел за медпомощью, получил рекомендации, то должен иметь возможность тут же купить лекарственные препараты, причем речь идет не о богатом выборе, а самом необходимом», – объяснил Александр Котов и отметил, что «регион очень продвинулся в этом вопросе». Он отметил, что многие ФАПы оборудованы возможностью продажи лекарств, теперь перед регионом стоит задача ввести эту практику только что построенных ФАПах.

Спикер напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников уделяет особое внимание этому вопросу. Кроме того, реализация инициативы началась в прошлом году с выделением 5 млн рублей на закупку оборудования и лицензирование ФАПов.