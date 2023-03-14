Самокатчиков начнут штрафовать в Псковской области с началом сезона

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Определены штрафы за нарушения водителям самокатов и других средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника псковского ГИБДД Владимира Папорта.

Начальник псковской госинспекции предупреждает, что за водителями самокатов, формально переставшими быть пешеходами, начнется контроль уже с наступлением нового сезона.

«Отчасти они теперь попали в наше ведение. Для нас основной вопрос – это обеспечение безопасности в рамках улично-дорожной сети, поэтому и приоритет будет в этой части, а вот парковые зоны – уже другое направление», – объяснил Владимир Папорт.

К нарушающим ПДД самокатчикам больше не будет применяться предупреждение или штраф в 500 рублей. Теперь на владельцев СИМ будет распространяться часть 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Она подразумевает увеличение штрафа до 800 рублей.

«Ещё нужно будет нарабатывать практику привлечения к ответственности и судебную, в том числе»,– заключил Папорт.