На кадастровую карту Псковской области внесут земли для туризма

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

На публичной кадастровой карте Псковской области планируют разместить земельные участки для развития туризма. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с руководителем регионального Управления Росреестра Олесей Ребеко. Она презентовала главе региона проект «Земля для туризма», согласно которому на публичной кадастровой карте Псковской области появятся участки, пригодные для ведения туристской деятельности.

Кроме того, в рамках рабочей встречи стороны обсудили работу сервиса «Земля для стройки», он был создан для вовлечения в оборот участков под жилищное строительство. Олеся Ребеко подчеркнула, что на данный момент зарегистрировано уже более 12 миллионов квадратных метров. Сведения о подобных участках уже появились на публичной кадастровой карте. Помимо этого, включено в оборот около 500 тысяч квадратных метров земельных участков, на которых уже закончилось строительство объектов.

Олеся Ребеко акцентировала внимание на работу по реализации Федерального закона № 518, который направлен на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. На сегодняшний день в ЕГРН внесены сведения более чем о 19,5 тысячи объектов. Общая сумма исчисленного к уплате земельного налога составила около 3 миллиона рублей. Руководитель ведомства отметила, что план выполнен более чем на 100%. В числе лидеров находится Псков, Палкинский и Себежский районы.

«Но далеко не все справились с поставленными задачами. Хотелось бы большей вовлеченности муниципалитетов. Основная проблема — непонимание руководством ситуации, что это возможности дополнительного финансирования для района. Объективных причин для невыполнения плана я не вижу», — уточнила Олеся Ребеко. Михаил Ведерников поручил этот вопрос рассмотреть на совещании с главами муниципалитетов, это позволит районам обменяться опытом и улучшить свои показатели.

На совещании стороны также обсудили проведение комплексных кадастровых работ, на них в 2022 году было направлено более 1 миллиона рублей из муниципальных и регионального бюджетов. На эти средства были проведены работы в Псковском и Невельском районах. В результате было образовано два земельных участка, а также уточнено местоположение границ 940 земельных участков и почти 1 тысячи объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки. Кадастровые работы будут продолжены и в текущем году.

Участники совещания также обсудили работу по уточнению границ населенных пунктов, территориальных зон, между мунипалитетами и соседними субъектами РФ.

Отметим, что 2023 год: юбилейный для Росреестра. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии будет отмечать свое 15-летие. Помимо этого, 25 лет исполнилось системе госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В конце 2023 года 25 лет исполнится и ведомств в Псковской области.

За четверть века ведомство зарегистрировал на территории региона более 3 миллионов прав, сделок, ограничений (обременений) прав, также учтено более 1 миллиона объектов недвижимости. Михаил Ведерников выразил благодарность руководителю и сотрудникам псковского Росреестра за профессионализм и добросовестный труд.