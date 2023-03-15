Системой «Меркурий» в Псковской области управляет искусственный интеллект

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Система электронной сертификации «Меркурий» в Псковской области подконтрольна искусственному интеллекту. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с руководителем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олегом Емцевым накануне, 14 марта.

На совещании были разобраны наиболее важные для Псковской области вопросы. В частности, обсудили контроль за экспортом и импортом растительной и животноводческой продукции, формирование благополучной эпизоотической обстановки борьбу с борщевиком Сосновского, карантинные мероприятия фитосанитарной зоны и контроль за сельскохозяйственными землями, которые не используются по назначению.

Кроме того, была разобрана тема контроля за оборотом пищевой продукции при помощи функционала разработанных Россельхознадзором информационных систем.

Олег Емцев сообщил, что в работу системы электронной сертификации «Меркурий» в Псковской области внедрили искусственный интеллект. Нововведение позволяет быстрее отрабатывать поступившую информацию, повышая биологическую и пищевую безопасность продуктов.

Каждый день в Псковской области проходит около 50 тысяч транзакций и регистраций сопроводительных документов. Глава региона отметил, что пристальное внимание следует уделять проверке качества поставок товаров в социальные учреждения Псковской области.

Олег Емцев также отметил, что на территории управления Россельхознадзора начал работать Северо-Западный филиал Федерального центра охраны здоровья животных. Центр аккредитован на различный спектр лабораторных исследований, в частности обязательных для экспортеров региона и импортеров псковской продукции.

В конце совещания руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора поблагодарил губернатора за эффективное взаимодействие и объективный взгляд на темы, имеющие особую важность для правительства Псковской области и территориального управления Россельхознадзора.

Михаил Ведерников подчеркнул, что конструктивное сотрудничество правительства региона, ведомства и органов местного самоуправления всегда приводит к хорошим результатам. Например, в результате совместных усилий в прошлом году стабилизировалась ситуация по АЧС. «Это значимо для экономики региона», — подчеркнул глава региона.