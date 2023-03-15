Псковичам рассказали, как изменятся границы районов после образовании округов

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Жители Псковской области задались вопросом, какие изменения в границах районов произойдут после их преобразования в округа. Ответил на этот вопрос председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь», накануне, 14 марта.

Псковичи опасаются, что с нововведением поменяется и административно-территориальное деление региона. «Ещё раз повторю, с территориальным делением это никак не связано», — отметил Александр Котов.

По его словам, «для людей ничего не меняется», все структурные подразделения исполнительной власти продолжат функционировать на местах, в них будут работать те же муниципальные служащие, которые и раньше относились к органам местного самоуправления.

Напомним, на февральской сессии областного Собрания депутаты приняли решение о преобразовании 8 районов в муниципальные округа. Из этого следует, что эти районы перейдут от двухуровневой системы МСУ к одноуровневой. Кроме того, в Псковской области ожидается вторая и третья волна образования магистральных округов в регионе.