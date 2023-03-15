15 марта в Пскове ожидается до +7 градусов тепла

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Сегодня, 15 марта, в Псковской области ожидается облачная теплая погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем может пройти небольшой дождь или мокрый снег. Ночью на большей части территории региона осадков не ожидается, а вот по юго-востоку области возможен мокрый снег. На дорогах жители региона столкнуться с гололедом. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя температура днем составит: +3...+8 градусов, ночью может опуститься до - 5 градусов.

В Пскове днем также возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура днем будет колебаться в предалах от +5...+7 градусов, ночью столбик термометра может опустится до -1...-3 ниже нуля. Великолучан днем ожидают осадки в виде мокрого снега, временами с дождем, ночью также возможен мокрый снег. Дневная температура составит: +6...+8 градусов, ночью может похолодать до -2 ниже нуля.