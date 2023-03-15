В Великих Луках проверили условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-2

Детский омбудсмен проверила условия содержания несовершеннолетних в СИЗО-2

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова прибыла с проверкой в СИЗО-2 в Великих Луках. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Наталия Соколова проверила материально-бытовые условия, а также организацию досуга и питанию у детей. Кроме того, десткий омбудсмен посетила учебной класс и посмотрела пищеблок. Каждый подросток в ходе проведения проверки мог лично пообщаться с уполномоченным по правам ребёнка и задать интересующие вопросы.

По итогам проверки, Наталия Соколова признала условия содержания несовершеннолетних в СИЗО соответствующими положенным нормам, а также отметила надлежащую организацию обучения несовершеннолетних.

Наталья Соколова отметила, что претензий к условиям содержания и действиям администрации учреждения со стороны детей в ходе проверки не поступило.